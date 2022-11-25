Катар - Сенегал: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Битва неудачников первого тура

В группе А чемпионата мира по футболу 25 ноября будет сыгран поединок между сборными Катара и Сенегала. Встреча второго тура ЧМ-2022 начнется в 15:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Катар — Сенегал.

Катар

Хозяева ЧМ-2022 сыграли в первом матче турнира против Эквадора и уступили — 0:2.

Сенегал

Африканцы в первом туре дали бой сборной Нидерландов. Им не хватило самой малости, чтобы набрать очко. Два мяча Сенегал пропустил в самой концовке встречи.

Турнирное положение

После поражений в первом туре теперь команды будут играть только на победу, иначе выйти из группы будет очень сложно.

История встреч

Никогда ранее эти сборные между собой не играли.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор предлагают сделать ставку на победу Сенегала с коэффициентом — 1,65. Коэффициенты на успех Катара — 6,40, котировки на ничью — 3,75.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч Катар — Сенегал состоится на арене "Аль-Тумама" (Доха). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Архитекторов вдохновила традиционная катарская кружевная шапочка гафия – фасад явно напоминает узор этого головного убора. Названа арена в честь дерева, которое растет в регионе.

Стадион примет 8 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе, одну игру 1/8 финала и одну 1/4 финала. После ЧМ-2022 вместимость сократят вдвое, а на территории спорткомплекса разместят центр спортивной медицины и отель.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду установил вечный рекорд чемпионатов мира в поединке против Ганы.

Кстати, на сайте "Телеграфа" доступны турнирные таблицы группового раунда мундиаля.