Катар — Сенегал: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Битва невдах першого туру

У групі А чемпіонату світу з футболу 25 листопада буде зіграно поєдинок між збірними Катару та Сенегалу. Зустріч другого туру ЧС-2022 розпочнеться о 15:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Катар — Сенегал.

Катар

Господарі ЧС-2022 зіграли в першому матчі турніру проти Еквадору і поступилися — 0:2.

Сенегал

Африканці у першому турі дали бій збірній Нідерландів. Їм не вистачило трохи, щоб набрати очко. Два м’ячі Сенегал пропустив наприкінці зустрічі.

Турнірне становище

Після поразок у першому турі тепер команди гратимуть лише на перемогу, інакше вийти із групи буде дуже складно.

Історія зустрічей

Ніколи раніше ці збірні не грали між собою.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор пропонують зробити ставку на перемогу Сенегалу з коефіцієнтом — 1,65. Коефіцієнти на успіх Катару – 6,40, котирування на нічию – 3,75.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч Катар — Сенегал відбудеться на арені "Аль-Тумама" (Доха). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Архітекторів надихнула традиційна катарська мереживна шапочка гафія — фасад явно нагадує візерунок цього головного убору. Названо арену на честь дерева, що росте у регіоні.

Стадіон прийме 8 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі, одну гру 1/8 фіналу та одну 1/4 фіналу. Після ЧС-2022 місткість скоротять удвічі, а на території спорткомплексу розмістять центр спортивної медицини та готель.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду встановив вічний рекорд чемпіонатів світу у поєдинку проти Гани.

До речі, на сайті "Телеграфа" доступні турнірні таблиці групового раунду мундіалю.