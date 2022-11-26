Франция - Дания: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция поединка чемпионата мира
В группе D чемпионата мира по футболу удет сыгран матч между сборными Франции и Дании. Встреча второго тура ЧМ-2022 пройдет в Дохе в субботу, 26 ноября, и начнется в 18:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Дания.
Франция
Действующие чемпионы мира успешно начали защиту титула. В первом туре французы уверенно обыграли Австралию — 4:1.
Дания
Датчане потеряли очки в матче с Тунисом в своем первом поединке на ЧМ-2022.
История встреч
Команды между собой сыграли 18 матчей! И у них паритет: 8 побед у французов, две ничьи две победы датчан. При том, что в этом году в Лиге наций Дания дважды обыграла Францию — 2:1 и 2:0.
Вашему вниманию матчи команд на чемпионатах мира.
- 2018. Франция — Дания — 0:0 (группа)
- 2002. Франция — Дания — 0:2 (группа)
- 1998. Франция — Дания — 2:1 (группа)
Кто фаворит
В букмекерских конторах выставили коэффициент на победу Франции — 1,77, на ничью — 3,70, на победу Дании — 5,00.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показан на платформе Megogo.
Стадион
Матч состоится на арене "974" (Доха). Вместимость: 40 тысяч зрителей.
Первый в мире стадион, полностью построенный из грузовых контейнеров. 974 – международный телефонный код Катара и количество контейнеров, использованных для строительства. Внутри контейнеров разместят торговые точки, туалеты и другие объекты инфраструктуры.
Арена примет 7 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала. После чемпионата мира стадион разберут.
Напомним, что фанаты Саудовской Аравии посмеялись над Лионелем Месси после победного матча.
ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.