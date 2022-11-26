Франция - Дания: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В группе D чемпионата мира по футболу удет сыгран матч между сборными Франции и Дании. Встреча второго тура ЧМ-2022 пройдет в Дохе в субботу, 26 ноября, и начнется в 18:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Дания.

Франция

Действующие чемпионы мира успешно начали защиту титула. В первом туре французы уверенно обыграли Австралию — 4:1.

Дания

Датчане потеряли очки в матче с Тунисом в своем первом поединке на ЧМ-2022.

История встреч

Команды между собой сыграли 18 матчей! И у них паритет: 8 побед у французов, две ничьи две победы датчан. При том, что в этом году в Лиге наций Дания дважды обыграла Францию — 2:1 и 2:0.

Вашему вниманию матчи команд на чемпионатах мира.

2018. Франция — Дания — 0:0 (группа)

(группа) 2002. Франция — Дания — 0:2 (группа)

(группа) 1998. Франция — Дания — 2:1 (группа)

Кто фаворит

В букмекерских конторах выставили коэффициент на победу Франции — 1,77, на ничью — 3,70, на победу Дании — 5,00.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показан на платформе Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "974" (Доха). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Первый в мире стадион, полностью построенный из грузовых контейнеров. 974 – международный телефонный код Катара и количество контейнеров, использованных для строительства. Внутри контейнеров разместят торговые точки, туалеты и другие объекты инфраструктуры.

Арена примет 7 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала. После чемпионата мира стадион разберут.

Напомним, что фанаты Саудовской Аравии посмеялись над Лионелем Месси после победного матча.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.