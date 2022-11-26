Франція — Данія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу
У групі D чемпіонату світу з футболу піде зіграний матч між збірними Франції та Данії. Зустріч другого туру ЧС-2022 пройде в Досі у суботу, 26 листопада, і розпочнеться о 18:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція — Данія.
Франція
Чинні чемпіони світу успішно розпочали захист титулу. У першому турі французи впевнено обіграли Австралію — 4:1.
Данія
Данці втратили очки у матчі з Тунісом у своєму першому поєдинку на ЧС-2022.
Історія зустрічей
Команди між собою зіграли 18 матчів! І у них паритет: 8 перемог у французів, дві нічиї дві перемоги данців. При тому, що цього року у Лізі націй Данія двічі обіграла Францію – 2:1 та 2:0.
До вашої уваги матчі команд на чемпіонатах світу.
- 2018. Франція — Данія — 0:0 (група)
- 2002. Франція — Данія — 0:2 (група)
- 1998. Франція — Данія — 2:1 (група)
Хто фаворит
У букмекерських конторах виставили коефіцієнт на перемогу Франції – 1,77, на нічию – 3,70, на перемогу Данії – 5,00.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції буде показано на платформі Megogo.
Стадіон
Матч відбудеться на арені "974" (Доха). Місткість: 40 тисяч глядачів.
Перший у світі стадіон повністю побудований з вантажних контейнерів. 974 – міжнародний телефонний код Катару та кількість контейнерів, використаних для будівництва. Усередині контейнерів буде розміщено торгові точки, туалети та інші об’єкти інфраструктури.
Арена прийме 7 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу. Після чемпіонату світу стадіон розберуть.
Нагадаємо, що фанати Саудівської Аравії посміялися з Ліонеля Мессі після переможного матчу.
ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.