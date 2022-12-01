Ельцин отправил Германию домой! Бундестим провалилась на ЧМ-2022 (видео)

Немецкая команда не смогла выйти из группы

Перед последним туром в группе Е все команды сохраняли шансы на выход в 1/8 финала. Германии нужно было обязательно выигрывать, желательно с крупным счетом. Коста-Рике могло хватить и ничьи, если бы Испания обыграла японцев. Мы вели онлайн-трансляцию матча Коста-Рика — Германия.

Команды выдали сумасшедший по накалу и интриге матч. За 90 минут каждая из них была в зоне плей-офф турнирной таблицы, но обе поедут домой.

Серж Гнабри забил быстрый гол и немцы полностью контролировали ход игры. Но после перерыва Ельцин Техеда неожиданно сравнял счет, а потом Хуан Варгас вывел костариканцев вперед. Лишь после этого Бундестим включила полные обороты. Учитывая, два пропущенных, ей нужно было срочно забивать очень много голов, чтобы сделать себе хорошую разницу. Не успели.

Германия выиграла — 4:2. Однако этого не хватило, чтобы занять второе место. По разнице мячей выше Испания.

Турнирная таблица

Что ж, еще одна громкая сенсация мирового первенства. После группового этапа уже две топ-сборные покидают турнир. К Бельгии присоединились и немцы.

Коста-Рика — Германия — 2:4

Голы: Техеда, 58, Варгас, 70 — Гнабри, 10, Хаверц, 73, 85, Фюллькруг, 89

Коста-Рика: Навас, Фуллер (Беннетт, 74), Дуарте, Востон, Варгас, Овьедо (Контрерас, 90+3), Агилера (Салас, 46), Борхес, Техеда (Вилсон, 90+3), Кэмпбелл, Венегас (Маттаррита, 74).

Германия: Нойер, Киммих, Зюле (Гинтер, 90+3), Рюдигер, Раум (Хаверц, 66), Горецка (Клостерманн, 46), Гюндоган (Фюллькруг, 55), Гнабри, Мусиала, Сане, Мюллер (Гетце, 67).

Гол Гнабри

Гол Техеды

Гол Варгаса

Напомним, что защитник сборной Германии Антонио Рюдигер пожертвовал все призовые за участие в ЧМ-2022 для детей Сьерра-Леоне. Футболист профинансировал сложные и дорогостоящие операции для 11 детей страны, где родилась его мать.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.