Єльцин відправив Німеччину додому! Бундестім провалилася на ЧС-2022 (відео)

Німецька команда не змогла вийти із групи

Перед останнім туром у групі Е всі команди зберігали шанси на вихід до 1/8 фіналу. Німеччині потрібно було обов’язково вигравати, бажано з великим рахунком. Коста-Ріці могло вистачити і нічиї, якби Іспанія обіграла японців. Ми проводили онлайн-трансляцію матчу Коста-Ріка — Німеччина.

Команди видали божевільний по напруженню та інтризі матч. За 90 хвилин кожна з них була у зоні плей-офф турнірної таблиці, але обидві поїдуть додому.

Серж Гнабрі забив швидкий гол і німці повністю контролювали перебіг гри. Але після перерви Єльцин Техеда зненацька зрівняв рахунок, а потім Хуан Варгас вивів костаріканців уперед. Лише після цього Бундестім увімкнула повні оберти. Враховуючи два пропущені, їй потрібно було терміново забивати дуже багато голів, щоб зробити собі гарну різницю. Не встигли.

Німеччина виграла — 4:2. Однак цього не вистачило, щоб посісти друге місце. За різницею м’ячів вище Іспанія.

Турнірна таблиця

Що ж, ще одна гучна сенсація світової першості. Після групового етапу вже дві топ-збірні залишають турнір. До Бельгії приєдналися й німці.

Коста-Ріка — Німеччина — 2:4

Голи: Техеда, 58, Варгас, 70 — Гнабрі, 10, Хаверц, 73, 85, Фюлькруг, 89

Коста-Ріка: Навас, Фуллер (Беннетт, 74), Дуарте, Востон, Варгас, Ов’єдо (Контрерас, 90+3), Агілера (Салас, 46), Борхес, Техеда (Вілсон, 90+3), Кемпбелл, Венегас (Маттаріта, 74).

Німеччина: Нойєр, Кімміх, Зюле (Гінтер, 90+3), Рюдігер, Раум (Хаверц, 66), Горецька (Клостерманн, 46), Гюндоган (Фюлкруг, 55), Гнабрі, Мусіала, Сані, Мюллер (Гетце, 67).

Гол Гнабрі

Гол Техеди

Гол Варгаса

Нагадаємо, що захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер пожертвував усі призові за участь у ЧС-2022 для дітей Сьєрра-Леоне. Футболіст профінансував складні та дорогі операції для 11 дітей країни, де народилася його мати.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.