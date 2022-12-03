Беринчик - Менди: где и когда смотреть бой в Украине

Украинец может заполучить новый титул

В субботу, 3 декабря, в рамках большого вечера бокса в Лондоне (Великобритания) состоится захватывающее противостояние, на кону которого два чемпионских титула — Чемпиона Европы EBU и International WBO в легком весе между непобедимым украинцем Денисом Беринчиком и опытным французом Иваном Менди (47-5-1, 22 КО). В главном бою шоу встретятся британские супертяжи Тайсон Фьюри и Дерек Чисора.

В прямом эфире в Украине бой Беринчик — Менди покажет медиасервис megogo. Начало вечера бокса на megogo — в 20:45 по киевскому времени. Добавим, что бой легковесов начнется после 22:00, а начало главного боя вечера бокса в Лондоне, в котором сойдутся "Цыганский король" и "Война", ожидается не раньше 23:00.

Отметим, это первое большое шоу для Беринчика в карьере. Он не только может выиграть новый титул, но и показать себя британской публике. Кроме того, победа приблизит украинца к чемпионскому бою за пояс WBO, которым на данный момент владеет абсолютным чемпион мира в легком весе американец Дэвин Хэйни. Примечательно, что в последний раз Денис боксировал за пределами Украины в 2017 году против Лоренцо Парри. Тогда Беринчик выступил на шоу бокса в Венгрии.

На взвешивании оба боксера показали один вес — 60,8 кг, вложившись в лимит весовой категории.

В последнем бою 34-летний Денис победил россиянина Ису Чаниева, а 37-летний Менди справился с Джанлукой Челью из Италии.

Ранее жена Усика Катерина дала прогноз на бой Фьюри — Чисора 3. К слову, ее прогноз не совпадает с мнением букмекеров.