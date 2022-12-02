Фьюри - Чисора 3: букмекеры не дают шансов экс-сопернику Усика

"Война" останется ни с чем, считают букмекеры

В субботу, 3 декабря, британский боксер, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО), который разозлил чемпиона мира из Украины по версиям WBA, WBO и IBF в том же весе Александра Усика (20-0, 13 КО), проведет бой против своего известного соотечественника Дерека Чисоры (33-12, 23 КО).

Букмекеры без проблем сумели выделить явного фаворита супербоя, который пройдет в Лондоне на футбольной арене "Тоттенхэм Хотспур". Об этом сообщает Пари-Матч.

Специалисты предлагают сделать ставку на победу "Цыганского короля" с коэффициентом 1,05 (вероятность 95% при марже букмекеров 8%). В то же время триумф "Войны" и ничья считаются как чудо — коэффициенты 10,00 (10%) и 29,00 (3%) соответственно. Самым вероятным исходом поединка букмекеры называют досрочную победу Фьюри (коэффициент 1,30), подобный успех Чисоры оценивается коэффициентом 13,00.

Прогноз букмекеров на бой Фьюри — Чисора 3

Пари-Матч: (победа Фьюри 1,05 — ничья 29,00 — победа Чисоры 10,00)

Ранее Фьюри и Чисора встречались на ринге дважды. Оба раза побеждал "Цыганский король".

В 2020 году Усик победил Чисору единогласным решением судей: 113-115, 113-115, 112-117.

Напомним, Фьюри хотел сразиться с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира, однако их бой сорвался на стадии переговоров. Тайсон во всем винит украинца. Тем не менее очная "дуэль" чемпионов все еще возможна. Букмекеры уже принимают ставки на их потенциальный бой. Даже Ломаченко поделился ожиданиями от этой схватки.