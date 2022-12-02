Ф’юрі — Чісора 3: букмекери не дають шансів екссупернику Усика

"Війна" залишиться ні з чим, вважають букмекери

У суботу, 3 грудня, британський боксер, чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО), який розлютив чемпіона світу з України за версіями WBA, WBO та IBF у тій же вазі Олександра Усика ( 20-0, 13 КО), проведе бій проти свого відомого співвітчизника Дерека Чісори (33-12, 23 КО).

Букмекери без проблем зуміли виділити явного фаворита супербою, який пройде у Лондоні на футбольній арені "Тоттенгем Готспур". Про це повідомляє Парі-Матч.

Фахівці пропонують зробити ставку на перемогу "Циганського короля" з коефіцієнтом 1,05 (імовірність 95% за маржі букмекерів 8%). Водночас тріумф "Війни" та нічия вважаються як диво — коефіцієнти 10,00 (10%) та 29,00 (3%) відповідно. Найімовірнішим результатом поєдинку букмекери називають дострокову перемогу Ф’юрі (коефіцієнт 1,30), подібний успіх Чісори оцінюється коефіцієнтом 13,00.

Прогноз букмекерів на бій Ф’юрі — Чісора 3.

Парі-Матч: (перемога Ф'юрі 1,05 — нічия 29,00 — перемога Чісори 10,00)

Раніше Ф’юрі та Чісора зустрічалися на ринзі двічі. Обидва рази перемагав "Циганський король".

У 2020 році Усик переміг Чісору одноголосним рішенням суддів: 113-115, 113-115, 112-117.

Нагадаємо, Ф’юрі хотів битися з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу, проте їхній бій зірвався на стадії переговорів. Тайсон у всьому звинувачує українця. Проте очна "дуель" чемпіонів все ще можлива. Букмекери вже приймають ставки на їхній потенційний бій. Навіть Ломаченко поділився очікуваннями від цієї битви.