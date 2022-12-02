Ф’юрі — Чісора 3: де і коли дивитися головний бій грудня

"Бій за Британію" пройде в Лондоні

Британський боксер, чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО), який не поспішає битися з чемпіоном світу з України за версіями WBA, WBO та IBF у тій же вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО), у суботу, 3 грудня, проведе бій проти досвідченого співвітчизника Дерека Чісори (33-12, 23 КО).

У прямому ефірі в Україні супербій Тайсон Ф’юрі — Дерек Чісора буде доступний для перегляду на медіа-платформі megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок пройде в Лондоні на футбольній арені "Тоттенгем Готспур", початок вечора боксу на megogo — о 21:00 за київським часом. Додамо, переглянути офіційну трансляцію поєдинку зможуть лише підписники сервісу (тарифи "Максимальний" та "Спорт"), а також володарі пробної підписки вартістю 29 грн.

Зазначимо, для боксерів цей бій стане третьою очною зустріччю на ринзі. Раніше Ф’юрі здобув 2 перемоги. У листопаді 2014 року кут Чісори здався після 10 раунду.

У липні 2011 року "Циганський король" переміг "Війну" одноголосним рішенням суддів — 118-111, 117-112, 117-112.

Напередодні бою боксери зустрілися віч-на-віч на фінальній пресконференції, де традиційно відбулася дуель поглядів.

Нагадаємо, після перемоги Усика у реванші з Ентоні Джошуа боксерський світ заговорив про бій за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Однак через серію розбіжностей сторони поки що не змогли домовитися, при цьому Ф’юрі звинувачує у всьому українця. До речі, за поясом британця вже вишикувалася черга, а тому бій з Усиком все ще малоймовірний. Додамо, володар поясу WBC хоче битися з нашим чемпіоном на Близькому Сході.