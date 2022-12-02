Фьюри - Чисора 3: где и когда смотреть главный бой декабря

"Бой за Британию" пройдет в Лондоне

Британский боксер, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО), который не спешит драться с чемпионом мира из Украины по версиям WBA, WBO и IBF в том же весе Александром Усиком (20-0, 13 КО), в субботу, 3 декабря, проведет бой против опытного соотечественника Дерека Чисоры (33-12, 23 КО).

В прямом эфире в Украине супербой Тайсон Фьюри — Дерек Чисора будет доступен для просмотра на медиа-платформе megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Поединок пройдет в Лондоне на футбольной арене "Тоттенхэм Хотспур", начало вечера бокса на megogo — в 21:00 по киевскому времени. Добавим, посмотреть официальную трансляцию поединка смогут только подписчики сервиса (тарифы "Максимальный" и "Спорт"), а также обладатели пробной подписки стоимостью 29 грн.

Отметим, для боксеров данный бой станет третьей очной встречей на ринге. Ранее Фьюри одержал 2 победы. В ноябре 2014 года угол Чисоры сдался после 10 раунда.

В июле 2011 года "Цыганский король" победил "Войну" единогласным решением судей — 118-111, 117-112, 117-112.

Накануне боя боксеры встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции, где традиционна состоялась дуэль взглядов.

Напомним, после победы Усика в реванше с Энтони Джошуа боксерский мир заговорил о бое за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Однако из-за серии разногласий стороны пока не смогли договориться, при этом Фьюри винит во всем украинца. К слову, за поясом британца уже выстроилась очередь, а потому бой с Усиком все еще маловероятен. Добавим, обладатель пояса WBC хочет сразиться с нашим чемпионом на Ближнем Востоке.