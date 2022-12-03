Берінчик — Менді: де і коли дивитись бій в Україні

Українець може отримати новий титул

У суботу, 3 грудня, в рамках великого вечора боксу в Лондоні (Велика Британія) відбудеться захоплююче протистояння, на кону якого два чемпіонські титули — Чемпіона Європи EBU та International WBO у легкій вазі між непереможним українцем Денисом Беринчиком та досвідченим французом Іваном Менді (47-5 -1, 22 КО). У головному бою шоу зустрінуться британські суперваговики Тайсон Ф’юрі та Дерек Чісора.

У прямому ефірі в Україні бій Берінчик — Менді покаже медіасервіс megogo. Початок вечора боксу на megogo – о 20:45 за київським часом. Додамо, що бій легковаговиків розпочнеться після 22:00, а початок головного бою вечора боксу в Лондоні, в якому зійдуться "Циганський король" та "Війна", очікується не раніше 23:00.

Зазначимо, це перше велике шоу для Берінчика у кар’єрі. Він не лише може виграти новий титул, а й показати себе британській публіці. Крім того, перемога наблизить українця до чемпіонського бою за пояс WBO, яким на цей час володіє абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі американець Девін Хейні. Примітно, що востаннє Денис боксував за межами України у 2017 році проти Лоренцо Паррі. Тоді Берінчик виступив на шоу боксу в Угорщині.

На зважуванні обидва боксери показали одну вагу — 60,8 кг, вклавшись у ліміт вагової категорії.

В останньому бою 34-річний Денис переміг росіянина Ісу Чанієва, а 37-річний Менді впорався із Джанлукою Челью з Італії.

Раніше дружина Олександра Усика Катерина дала прогноз на бій Ф’юрі — Чісора 3. До речі, її прогноз не збігається з думкою букмекерів.