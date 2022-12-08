Нидерланды - Аргентина: букмекеры озадачили прогнозом на четвертьфинал ЧМ-2022

Специалисты с трудом выделили фаворита матча

В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре в рамках 1/4 финала состоится суперматч между представителями Нидерландов и Аргентины.

По мнению букмекеров, немного больше шансов на успех у "Бело-голубых". Об этом сообщает Пари-Матч.

На проход в следующую стадию "Оранжевых" можно сделать ставку с коэффициентом 2,35 (вероятность 43% при марже букмекеров 4%). Выход "Альбиселесте" в полуфинал аналитики оценивают коэффициентом 1,64 (61%).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Нидерланды — Аргентина (основное время):

Пари-Матч: (победа Нидерландов 3,70 — ничья 2,15 — победа Аргентины 2,28)

Игра второй стадии плей-офф Нидерланды — Аргентина состоится в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Победитель этой "дуэли" выйдет в 1/2 финала ЧМ-2022, где сыграет с победителем матча Хорватия — Бразилия.

"Телеграф" напоминает, что на первой стадии плей-офф мундиаля в Катаре Нидерланды добыли легкую победу над США (3:1), а аргентинцы без проблем прошли Австралию (2:1).