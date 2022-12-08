Нідерланди — Аргентина: букмекери спантеличили прогнозом на чвертьфінал ЧС-2022

Фахівці насилу виділили фаворита матчу

У п’ятницю, 9 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі в рамках 1/4 фіналу відбудеться суперматч між представниками Нідерландів та Аргентини.

На думку букмекерів, трохи більше шансів на успіх у "Біло-блакитних". Про це повідомляє Парі-Матч.

На прохід у наступну стадію "Помаранчевих" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,35 (імовірність 43% при маржі букмекерів 4%). Вихід "Альбіселесте" до півфіналу аналітики оцінюють коефіцієнтом 1,64 (61%).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Нідерланди — Аргентина (основний час):

Парі-Матч: (перемога Нідерландів 3,70 — нічия 2,15 — перемога Аргентини 2,28)

Гра другої стадії плей-офф Нідерланди — Аргентина відбудеться в Ед-Дайіані на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Переможець цієї "дуелі" вийде до 1/2 фіналу ЧС-2022, де зіграє з переможцем матчу Хорватія — Бразилія.

"Телеграф" нагадує, що на першій стадії плей-офф мундіалю в Катарі Нідерланди здобули легку перемогу над США (3:1), а аргентинці без проблем пройшли Австралію (2:1).