Еще посмотрим, кто будет танцевать! Легенда "Шахтера" сделал прогноз на матч Хорватия - Бразилия

Дарио Срна уверен, что хорваты будут играть от обороны

В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу будет сыгран матч 1/4 финала. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Хорватия — Бразилия.

Накануне встречи бывший капитан сборной Хорватии и донецкого "Шахтера" Дарио Срна поделился своими ожиданиями от четвертьфинала.

"Шансы 50 на 50. И даже если Бразилия будет выигрывать 2:0 к 20-й минуте матча, это еще не конец. Я думаю, что хорватская команда будет играть от обороны, ожидая контратаки. Играя таким образом у них будет много шансов забить.

Танцы? Бразилия всегда была таковой. Посмотрите на Неймара в "ПСЖ" или Винисиуса в "Реале". Они всегда танцуют. Увидим, кто будет танцевать после игры", – цитирует Срну TMW.

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Напомним, что на чемпионате мира настоящий фурор устроила хорватская болельщица Ивана Кньолл. Девушка одевает очень откровенные наряды на матчи, а по Дохе разгуливает в бикини.

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