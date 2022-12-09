Еще посмотрим, кто будет танцевать! Легенда "Шахтера" сделал прогноз на матч Хорватия - Бразилия
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Дарио Срна уверен, что хорваты будут играть от обороны
В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу будет сыгран матч 1/4 финала. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Хорватия — Бразилия.
Накануне встречи бывший капитан сборной Хорватии и донецкого "Шахтера" Дарио Срна поделился своими ожиданиями от четвертьфинала.
"Шансы 50 на 50. И даже если Бразилия будет выигрывать 2:0 к 20-й минуте матча, это еще не конец. Я думаю, что хорватская команда будет играть от обороны, ожидая контратаки. Играя таким образом у них будет много шансов забить.
Танцы? Бразилия всегда была таковой. Посмотрите на Неймара в "ПСЖ" или Винисиуса в "Реале". Они всегда танцуют. Увидим, кто будет танцевать после игры", – цитирует Срну TMW.
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