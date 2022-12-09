Ще подивимося, хто танцюватиме! Легенда "Шахтаря" зробив прогноз на матч Хорватія — Бразилія

Даріо Срна впевнений, що хорвати гратимуть від оборони

У п’ятницю, 9 грудня, на чемпіонаті світу з футболу буде зіграно матч 1/4 фіналу. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Хорватія — Бразилія.

Напередодні зустрічі колишній капітан збірної Хорватії та донецького "Шахтаря" Даріо Срна поділився своїми очікуваннями від чвертьфіналу.

"Шанси 50 на 50. І навіть якщо Бразилія виграватиме 2:0 до 20-ї хвилини матчу, це ще не кінець. Я думаю, що хорватська команда гратиме від оборони, чекаючи на контратаки. Граючи таким чином у них буде багато шансів забити.

Танці? Бразилія завжди була такою. Подивіться на Неймара у "ПСЖ" чи Вінісіуса у "Реалі". Вони завжди танцюють. Побачимо, хто танцюватиме після гри", — цитує Срну TMW.

Бразильці прославилися не лише своїми перемогами на ЧС-2022, а й танцями. Подивіться, як Рішарлісон навчає танцювати Роналдо.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу справжній фурор вчинила хорватська вболівальниця Івана Кньолл. Дівчина одягає дуже відверті вбрання на матчі, а Дохою розгулює в бікіні.

До речі, раніше в Катарі помітили найкрутішу вболівальницю збірної Хорватії. Вона популярніша навіть ніж Кньолл.