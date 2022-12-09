Так долго ждали этот день: почему в КНДР впервые показали матч Южной Кореи

Южнокорейцы разгромно проиграли Бразилии

Государственное телевидение КНДР впервые показало матч сборной Южной Кореи на чемпионате мира по футболу. Как не трудно догадаться, это был поединок в котором корейцы разгромно проиграли Бразилии в 1/8 финала. Обычно в Северной Корее игнорируют все спортивные события с участием соседей.

Центральное телевидение КНДР транслировало большинство игр ЧМ-2022 с задержкой в день или два, пишет NK News. Однако в записи показывало поединки сборной США, даже победные. А вот матчи Южной Кореи на групповом этапе в стране нельзя было посмотреть.

Напомним, что после победы над корейцами сборная Бразилии вышла в четвертьфинал, где сыграет с хорватами. Матч состоится 9 декабря. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Хорватия — Бразилия.

На пресс-конференции, посвященной четвертьфиналу, произошел забавный эпизод. На стол, за которым сидел Винисиус, прыгнула кошка. Пришлось руководителю пресс-службы бразильцев проганять животное.

Кстати, на мундиаль бразильцы привезли с собой пять тонн багажа с рассчетом на то, что они пробудут в Катаре до финала.