Так довго чекали на цей день: чому в КНДР вперше показали матч Південної Кореї

Південнокорейці розгромно програли Бразилії

Державне телебачення КНДР вперше показало матч збірної Південної Кореї на чемпіонаті світу з футболу. Як не важко здогадатися, це був поєдинок, в якому корейці розгромно програли Бразилії в 1/8 фіналу. Зазвичай у Північній Кореї ігнорують усі спортивні події за участю сусідів.

Центральне телебачення КНДР транслювало більшість ігор ЧС-2022 із затримкою на день або два, пише NK News. Однак у записі показувало поєдинки збірної США, навіть переможні. А ось матчі Південної Кореї на груповому етапі в країні не можна було переглянути.

Нагадаємо, що після перемоги над корейцями збірна Бразилії вийшла до чвертьфіналу, де зіграє із хорватами. Матч відбудеться 9 грудня. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Хорватія — Бразилія.

На пресконференції, присвяченій чвертьфіналу, відбувся кумедний епізод. На стіл, за яким сидів Вінісіус, стрибнула кішка. Довелося керівнику пресслужби бразильців проганяти тварину.

До речі, на мундіаль бразильці привезли із собою п’ять тонн багажу із розрахунком на те, що вони пробудуть у Катарі до фіналу.