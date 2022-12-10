Голландский фокус: раскрыт секрет хитрого гола в ворота Аргентины (видео)

Ваут Вегхорст провернул такой же трюк в чемпионате Германии

Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины стал украшением этого мундиаля. Голландцы сумели отыграть два мяча по ходу встречи и уступили лишь в серии пенальти.

Сравняли счет Нидерланды на 11-й компенсированной минуте. И сделали это очень оригинально. Футболисты хитро разыграли штрафной, вместо удара по воротам последовал скрытый пас на Ваута Вегхорста, протолкнувшего мяч мимо голкипера.

Знаете, где подсмотрел Вегхорст такой розыгрыш штрафного? Точно такой же гол был забит Ваутом за "Вольфсбург", где голландец выступал четыре сезона.

Возможно именно этот гол и вывел из равновесия Лионеля Месси. После матча Месси наорал на Вегхорста в зоне для интервью. Лионель кричал на Ваута, который ждал своей очереди: "Что ты смотришь, идиот? Давай иди отсюда, идиот".

Напомним, что теперь в полуфинале сборная Аргентины сыграет против Хорватии. В 1/4 финала хорваты сенсационно обыграли Бразилию. Матч Хорватия — Аргентина состоится 13 декабря.

Кстати, Лионеля хотят объявить персоной нон-грата в Мексике. Местные чиновники не простили футболисту поведения после матча группового этапа чемпионата мира.