Голландський фокус: розкритий секрет хитрого гола у ворота Аргентини (відео)

Ваут Вегхорст провернув такий самий трюк у чемпіонаті Німеччини

Чвертьфінальний матч чемпіонату світу між збірними Нідерландів та Аргентини став окрасою цього мундіалю. Голландці зуміли відіграти два м’ячі по ходу зустрічі і поступилися лише в серії пенальті.

Зрівняли рахунок Нідерланди на 11-й компенсованій хвилині. І зробили це дуже оригінально. Футболісти хитро розіграли штрафний, замість удару по воротах пішов прихований пас на Ваута Вегхорста, який проштовхнув м’яч повз голкіпера.

Знаєте, де підгледів Вегхорст такий розіграш штрафного? Такий самий гол був забитий Ваутом за "Вольфсбург", де голландець виступав чотири сезони.

Можливо, саме цей гол і вивів з рівноваги Ліонеля Мессі. Після матчу Мессі накричав на Вегхорста у зоні для інтерв’ю. Ліонель кричав на Ваута, який чекав своєї черги: "Що ти дивишся, ідіот? Давай іди звідси, ідіот".

Нагадаємо, що тепер у півфіналі збірна Аргентини зіграє проти Хорватії. У 1/4 фіналу хорвати сенсаційно обіграли Бразилію. Матч Хорватія – Аргентина відбудеться 13 грудня.

До речі, Ліонеля хочуть оголосити персоною нон-грата в Мексиці. Місцеві чиновники не пробачили футболістові поведінки після матчу групового етапу чемпіонату світу.