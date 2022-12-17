Кровь залила лицо: болельщик ведром ударил вратаря на поле (видео)

Матч австралийской лиги пришлось остановить

Дерби Мельбурна в чемпионате Австралии по футболу завершилось грандиозным скандалом. "Мельбурн Сити" выигрывал у "Мельбурн Виктори" со счетом — 1:0, когда фанаты устроили беспорядки. Ранее на стадионе рухнула трибуна со зрителями.

На 21-й минуте встречи на поле была выпущена сигнальная ракета, пишет The Sun. Вратарь "Сити" Том Гловер, не долго думая, схватил ракету и бросил назад на трибуны. Это и дало старт беспорядкам. Фанаты выбежали на поле и один из них ударил голкипера ведром. Откуда у болельщика в руках оказалось ведро, стоит только догадываться.

Гловеру досталось от фана

Удар был сильным, лицо Гловера залила кровь. Ему на помощь побежала охрана, партнеры по команде. Болельщиков удалось успокоить, а футболистов рефери отправил в раздевалку. Продолжать матч не стали.

В чемпионате Австралии "Мельбурн Сити" идет на первом месте, "Мельбурн Виктори" — на седьмом.

Напомним, что фанаты сборной Украины на матче поддержали бойцов "Азова".

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