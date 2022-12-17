Кров залила обличчя: уболівальник відром ударив воротаря на полі (відео)

Матч австралійської ліги довелося зупинити

Дербі Мельбурна у чемпіонаті Австралії з футболу завершилося грандіозним скандалом. "Мельбурн Сіті" вигравав у "Мельбурн Вікторі" з рахунком — 1:0, коли фанати влаштували заворушення. Раніше на стадіоні впала трибуна з глядачами.

На 21-й хвилині зустрічі на поле було випущено сигнальну ракету, пише The Sun. Воротар "Сіті" Том Гловер, не довго думаючи, схопив ракету та кинув назад на трибуни. Це і дало старт безладдям. Фанати вибігли на поле і один із них ударив голкіпера відром. Звідки у вболівальника в руках виявилося відро, варто лише здогадуватись.

Гловеру дісталося від фана

Удар був сильний, обличчя Гловера залило кров'ю. Йому на допомогу побігла охорона, партнери по команді. Уболівальників вдалося заспокоїти, а футболістів рефері відправив у роздягальню. Продовжувати матч не стали.

У чемпіонаті Австралії "Мельбурн Сіті" йде на першому місці, "Мельбурн Вікторі" — на сьомому.

Нагадаємо, що фанати збірної України на матчі підтримали бійців "Азова".

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