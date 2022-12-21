Эти слова перевернули финал ЧМ-2022: что произошло в раздевалке Франции
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Килиан Мбаппе обратился с речью к партнерам по команде
Чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Аргентины, которая в финале обыграла в серии пенальти Францию. После первого тайма аргентинцы выигрывали — 2:0, но Франция смогла сравнять счет. А потом еще раз отыгралась в дополнительное время. Три гола в матче забил Килиан Мбаппе.
На французском телевидении был показан момент с речью Мбаппе в перерыве финального матча ЧМ-2022.
"Это финал чемпионата мира, это матч всей жизни. Хуже мы уже все равно не сделаем. Давайте вернемся на поле. Либо даем им играть, либо предлагаем немного интенсивности и вступаем в единоборства. Или делаем хоть что-нибудь, ребята.
Это финал чемпионата мира. Они забили два гола, но мы можем вернуться. Ну-ка, такое случается только раз в четыре года", — обратился Мбаппе к партнерам, сообщает RMC Sport.
Его слова возымели действие и команда едва не стала чемпионом мира.
Ранее мы писали, что в раздевалке вратарь сборной Аргентины почтил минутой молчания Мбаппе.
Напомним, что нападающего сборной Франции Киллиана Мбаппе утешал после финала президент страны Эммануэль Макрон.