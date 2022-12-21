Ці слова перевернули фінал ЧС-2022: що сталося у роздягальні Франції

Кіліан Мбаппе звернувся з промовою до партнерів по команді

Чемпіонат світу з футболу завершився перемогою збірної Аргентини, яка у фіналі обіграла у серії пенальті Францію. Після першого тайму аргентинці вигравали – 2:0, але Франція змогла зрівняти рахунок. А потім ще раз відігралася у додатковий час. Три голи у матчі забив Кіліан Мбаппе.

На французькому телебаченні був показаний момент із промовою Мбаппе у перерві фінального матчу ЧС-2022.

"Це фінал чемпіонату світу, це матч всього життя. Гірше ми вже все одно не зробимо. Давайте повернемося на поле. Або даємо їм грати, або пропонуємо трохи інтенсивності та вступаємо в єдиноборства. Або робимо хоч що-небудь, хлопці.

Це фінал чемпіонату світу. Вони забили два голи, але ми можемо повернутись. Таке трапляється лише раз на чотири роки", — звернувся Мбаппе до партнерів, повідомляє RMC Sport.

Його слова вплинули і команда ледь не стала чемпіоном світу.

Раніше ми писали, що у роздягальні воротар збірної Аргентини вшанував хвилиною мовчання Мбаппе.

Нагадаємо, що нападаючого збірної Франції Кілліана Мбаппе втішав після фіналу президент країни Еммануель Макрон.