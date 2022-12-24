Профукал золото дважды: экс-тренера сборной Бразилии ограбили в Рио

Преступник упрекнул Тите в плохом выступлении команды на ЧМ-2022

Сборная Бразилии разочаровала своих болельщиков. Команда была фаворитом чемпионата мира, но вылетела в четвертьфинале. Бразильцы проиграли в серии пенальти хорватам.

После вылета с ЧМ-2022 главный тренер сборной Бразилии Тите подал в отставку. Наставник поехал в Рио-де-Жанейро, чтобы немного отдохнуть от футбольной суеты.

Однажды в шесть утра Тите вышел на прогулку в районе Барра-да-Тижука, который считается более-менее спокойным в очень криминальном городе. Но тренеру не повезло. Как пишет Goal, Тите ограбили. Преступник отобрал у 61-летнего специалиста золотую цепочку. Более того, грабитель еще и обругал тренера за неудачное выступление сборной Бразилии на ЧМ-2022.

Болельщики смеются, что за месяц Тите профукал золото дважды. Сначала на ЧМ-2022, потом в отпуске.

Ранее мы писали, что группа неправительственных организаций вместе с Национальным форумом защиты животных подала судебный иск к Конфедерации футбола Бразилии. Причина — инцидент с котом перед четвертьфинальным матчем ЧМ‑2022.

Также на чемпионате мира легендарный футболист подрался после матча Бразилии.