Профукав золото двічі: екстренера збірної Бразилії пограбували у Ріо

Злочинець дорікнув Тіте за поганий виступ команди на ЧС-2022

Збірна Бразилії розчарувала своїх уболівальників. Команда була фаворитом чемпіонату світу, але вилетіла у чвертьфіналі. Бразильці програли в серії пенальті хорватам.

Після вильоту з ЧС-2022 головний тренер збірної Бразилії Тіте подав у відставку. Наставник поїхав до Ріо-де-Жанейро, щоб трохи відпочити від футбольної метушні.

Якось о шостій ранку Тіте вийшов на прогулянку в районі Барра-да-Тіжука, який вважається більш-менш спокійним у дуже кримінальному місті. Але тренеру не пощастило. Як пише Goal, Тіте пограбували. Злочинець відібрав у 61-річного фахівця золотий ланцюжок. Більше того, грабіжник ще й вилаяв тренера за невдалий виступ збірної Бразилії на ЧС-2022.

Вболівальники сміються, що за місяць Тіте профукав золото двічі. Спочатку на ЧС-2022, потім у відпустці.

Раніше ми писали, що група неурядових організацій разом із Національним форумом захисту тварин подала судовий позов до Конфедерації футболу Бразилії. Причина — інцидент із котом перед чвертьфінальним матчем ЧС-2022.

Також на чемпіонаті світу легендарний футболіст побився після матчу Бразилії.