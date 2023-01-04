Россиянин случайно оскорбил своего президента

Гнилые политики якобы не пустили сборную россии на чемпионат мира по футболу в Катаре, который завершился в декабре 2022 года.

Об этом в комментарии "СЭ" рассказал бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев. Тем не менее пользователи сети четко определили главного виновника в отстранении сборной рф по футболу — владимира путина.

"Чем запомнился прошедший год? Прежде всего мировым чемпионатом в Катаре. Это всегда грандиозный праздник. Но на сей раз я следил за ним не с таким настроением, как прежде.

И даже не из-за того, что там не было нашей сборной – такое уже случалось. А потому, что она не попала в финальную часть по решению мировых футбольных чиновников, принявших его в угоду гнилым политикам.

Но самое обидное, что им подыграли поляки, шведы и чехи, которые воспользовались лазейкой, чтобы уйти от честного спора с нами на поле", — заявил Романцев.

В сети отметили, что под описание гнилого политика, из-за которого россия не сыграла на ЧМ-2022 в Катаре, идеально подходит президент рф владимир путин.

Напомним, все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабной агрессии рф в Украине. Примечательно, что в рф даже обрадовались санкциям, ведь "российские футболисты только позорили страну".