Росіянин випадково образив свого президента

Гнилі політики нібито не пустили збірну росії на чемпіонат світу з футболу в Катарі, який завершився у грудні 2022 року.

Про це у коментарі "СЕ" розповів колишній головний тренер "Спартака" Олег Романцев. Проте користувачі мережі чітко визначили головного винуватця у відстороненні збірної росії з футболу — володимира путіна.

"Чим запам’ятався минулий рік? Насамперед світовим чемпіонатом у Катарі. Це завжди грандіозне свято. Але цього разу я стежив за ним не з таким настроєм, як раніше.

І навіть не через те, що там не було нашої збірної – таке вже траплялося. А тому, що вона не потрапила до фінальної частини за рішенням світових футбольних чиновників, які прийняли його, щоб догодити гнилим політикам.

Але найприкріше, що їм підіграли поляки, шведи та чехи, які скористалися лазівкою, щоб уникнути чесної суперечки з нами на полі", — заявив Романцев.

У мережі зазначили, що під опис гнилого політика, через дії якого росія не зіграла на ЧС-2022 у Катарі, ідеально підходить президент рф володимир путін.

Нагадаємо, всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабну агресію рф в Україні. Цікаво, що в росії навіть зраділи санкціям, адже "російські футболісти тільки ганьбили країну".