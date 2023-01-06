Кругом были люди в черных плащах: что делал путин в раздевалке сборной Украины

Владимир Микитин вспомнил матча Украины в Москве

Бывший защитник сборной Украины Владимир Микитин рассказал, как впервые увидел российского диктатора владимира путина. Это случилось после того, как Андрей Шевченко забил фантастический гол в Москве. Тогдашний премьер-министр россии зашел в раздевалку нашей команды.

Осенью 1999 года сборная Украины в отборе на Евро-2000 играла с россиянами в "Лужниках". Хозяев поля устраивала только победа. Но шикарный гол Шевченко принес нашей команде ничью — 1:1.

"Перед игрой, когда мы только в раздевалку зашли, у каждого на кресле лежала коробочка с часами. Надпись на циферблате "От мэра Москвы" и два флага россии и Украины. Они у меня до сих пор хранятся.

А путин заходил к нам в раздевалку после игры. Запомнилось то, что его окружало много людей в черных плащах. Много он не говорил, лишь поздравил нас с выходом из группы", — цитирует Микитина Fanday.

Ранее известный футболист Андрей Канчельскис рассказал, что россия благодаря договорным матчам дошла до четвертьфинала ЧМ-2018. Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз хотел перейти в Азиатскую конфедерацию футбола, чтобы избежать санкций Международной федерации футбола.