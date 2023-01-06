Навколо були люди у чорних плащах: що робив путін у роздягальні збірної України

Володимир Микитин згадав матч України у Москві

Колишній захисник збірної України Володимир Микитин розповів, як уперше побачив російського диктатора володимира путіна. Це сталося після того, як Андрій Шевченко забив фантастичний гол у Москві. Тодішній прем’єр-міністр росії зайшов у роздягальню нашої команди.

Восени 1999 року збірна України у відборі на Євро-2000 грала з росіянами у "Лужниках". Господарів поля влаштовувала лише перемога. Але шикарний гол Шевченка приніс нашій команді нічию – 1:1.

"Перед грою, коли ми тільки в роздягальню зайшли, у кожного на кріслі лежала коробочка з годинником. Напис на циферблаті "Від мера Москви" та два прапори росії та України. Вони й досі зберігаються.

А путін заходив до нас у роздягальню після гри. Запам’яталося те, що його оточувало багато людей у чорних плащах. Багато він не говорив, лише привітав нас із виходом із групи", — цитує Микитина Fanday.

Раніше відомий футболіст Андрій Канчельскіс розповів, що росія завдяки договірним матчам дійшла до чвертьфіналу ЧС-2018. Раніше повідомлялося, що Російська футбольна спілка хотіла перейти в Азіатську конфедерацію футболу, щоб уникнути санкцій Міжнародної федерації футболу.