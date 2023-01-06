Умер легендарный форвард сборной Италии: ему принадлежит уникальное достижение

Джанлука Виалли долгое время болел на рак

Футбольный мир лишь похоронил Пеле, как снова пришли печальные новости. В возрасте 58 лет умер бывший форвард сборной Италии, "Сампдории", "Ювентуса" и "Челси" Джанлука Виалли. Он боролся с раком поджелудочной железы с 2017 года.

В середине декабря 2022 года Виалли покинул должность главы делегации сборной Италии, заявив: "Цель — направить все силы на борьбу с заболеванием".

В "Сампдории" Джанлука Виалли выиграл 6 трофеев, в том числе чемпионат Италии и Кубок обладателей кубков. С "Ювентусом" он завоевал 5 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. В "Челси" он взял 4 трофея, включая Суперкубок УЕФА.

Он один из восьми футболистов, выигравших Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков. И единственный, кто сделал это в составе трех разных клубов.

Будучи игроком, со сборной Италии Виалли завоевал "бронзу" Евро-1988 и "бронзу" ЧМ-1990. А будучи в штабе национальной команды отпраздновал победу на Евро-2020.

Напомним, что в декабре на 54 году жизни скончался великий югославский футболист Синиша Михайлович. Ранее мы сообщали, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".