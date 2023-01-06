Помер легендарний форвард збірної Італії: йому належить унікальне досягнення

Джанлука Віаллі довгий час хворів на рак

Футбольний світ лише поховав Пеле, як знову прийшли сумні новини. У віці 58 років помер колишній форвард збірної Італії, "Сампдорії", "Ювентуса" та "Челсі" Джанлука Віаллі. Він боровся із раком підшлункової залози з 2017 року.

У середині грудня 2022 року Віаллі залишив посаду голови делегації збірної Італії, заявивши: "Мета — направити всі сили на боротьбу із захворюванням".

У "Сампдорії" Джанлука Віаллі виграв 6 трофеїв, у тому числі чемпіонат Італії та Кубок володарів кубків. З "Ювентусом" він завоював 5 трофеїв, у тому числі Лігу чемпіонів та Кубок УЄФА. У "Челсі" він взяв 4 трофеї, включаючи Суперкубок УЄФА.

Він один із восьми футболістів, які виграли Лігу чемпіонів, Кубок УЄФА та Кубок володарів кубків. І єдиний, хто зробив це у складі трьох різних клубів.

Будучи гравцем, зі збірною Італії Віаллі завоював "бронзу" Євро-1988 та "бронзу" ЧС-1990. А у штабі національної команди відсвяткував перемогу на Євро-2020.

Нагадаємо, що у грудні на 54 році життя помер великий югославський футболіст Сініша Михайлович. Раніше ми повідомляли, що під Бахмутом загинув відомий реабілітолог Олег Тимченко. До повномасштабного вторгнення росії фахівець тривалий час працював із футболістами київського "Динамо".