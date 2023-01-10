17-летний украинец подписал контракт с "Боруссией": он сын чемпионки Европы

Даниил Кревсун уехал из Украины после начала полномасштабной войны

Талантливый полузащитник Даниил Кревсун получил шанс громко заявить о себе в футбольной Европе. Футболист подписал контракт с дортмундской "Боруссией". Ранее игрок сборной Украины Руслан Малиновский подписал контракт с "Марселем".

17-летний Кревсун является воспитанником "Шахтера". С началом полномасштабной войны он вместе с мамой уехал в Германию. Там Даниил играл за молодежную команду "Пройссен Мюнстер", в составе которой стал лучшим бомбардиром клуба в западной Бундеслиге U-19, пишет FanDay.

Кревсуну удалось своей игрой поразить тренеров дортмундской "Боруссии", которые пригласили футболиста в свою команду.

"С "Боруссией" мечтаю выиграть Лигу чемпионов. А также хотелось бы пробиться в сборную Украины", — говорит о планах Даниил.

Его мама — известная украинская легкоатлетка Юлия Кревсун. Участница двух Олимпиад, победительница Универсиады-2007 и командного чемпионата Европы-2009 в беге на 800 метров.

Напомним, что герой финала Лиги чемпионов в Киеве завершил карьеру в 33 года. Футболист напоследок выиграл титул в США. Ранее сообщалось, "Реал" может отпустить украинского вратаря Андрея Лунина в аренду.