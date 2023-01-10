17-річний українець підписав контракт із "Боруссією": він син чемпіонки Європи

Данило Кревсун поїхав з України після початку повномасштабної війни

Талановитий півзахисник Данило Кревсун отримав шанс голосно заявити про себе у футбольній Європі. Футболіст підписав контракт із дортмундською "Боруссією". Раніше гравець збірної України Руслан Маліновський підписав контракт із "Марселем".

17-річний Кревсун є вихованцем "Шахтаря". З початком повномасштабної війни він разом із мамою поїхав до Німеччини. Там Данило грав за молодіжну команду "Пройссен Мюнстер", у складі якої став найкращим бомбардиром клубу в західній Бундеслізі U-19, пише FanDay.

Кревсуну вдалося своєю грою вразити тренерів дортмундської "Боруссії", які запросили футболіста до своєї команди.

"З "Боруссією" мрію виграти Лігу чемпіонів. А також хотілося б пробитися до збірної України", — говорить про плани Данило.

Його мати — відома українська легкоатлетка Юлія Кревсун. Учасниця двох Олімпіад, переможниця Універсіади-2007 та командного чемпіонату Європи-2009 у бігу на 800 метрів.

Нагадаємо, що герой фіналу Ліги чемпіонів у Києві завершив кар’єру у 33 роки. Футболіст насамкінець виграв титул у США. Раніше повідомлялося, що "Реал" може відпустити українського воротаря Андрія Луніна в оренду.