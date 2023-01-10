"Находился за дюной": на ралли "Дакар" погиб болельщик

Экипаж не заметил человека за природным препятствием

Во вторник, 10 января, на ралли-марафоне "Дакар-2023", куда с одним условием допускали россиян, в рамках девятого этапа произошла трагедия.

Организаторы легендарной гонки сообщили об инциденте со смертельным исходом, передает autosport. Во время прохождения дюны автомобиль совершил наезд на итальянского болельщика, который скончался в результате полученных травм в эвакуационном вертолете. Других подробностей смертельного инцидента организаторы пока не сообщают.

"Зритель итальянского происхождения, который находился за дюной, стал участником инцидента во время ралли. Его эвакуировали вертолетом для оказания медицинской помощи, но, к сожалению, он скончался во время перелета", – говорится в заявлении "Дакара".

Напомним, российским гонщикам сообщили, что для участия в ралли-рейде "Дакар-2023" им необходимо публично осудить полномасштабное вторжение рф в Украину. Из-за этого от ралли-марафона отказался чемпион 2017 года Сергей Карякин. К слову, на "Дакаре-2022" россиянин умудрился столкнуться лоб в лоб с другим экипажем.