"Знаходився за дюною": на ралі "Дакар" загинув уболівальник

Екіпаж не помітив людину за природною перешкодою

У вівторок, 10 січня, на ралі-марафоні "Дакар-2023", куди з однією умовою допускали росіян, у рамках дев’ятого етапу сталася трагедія.

Організатори легендарних перегонів повідомили про інцидент зі смертельними наслідками, передає autosport. Під час проходження дюни автомобіль здійснив наїзд на італійського вболівальника, який помер внаслідок отриманих травм в евакуаційному гелікоптері. Інших подробиць смертельного інциденту організатори наразі не повідомляють.

"Глядач італійського походження, який перебував за дюною, став учасником інциденту під час ралі. Його евакуювали гелікоптером для надання медичної допомоги, але, на жаль, він помер під час перельоту", – йдеться у заяві "Дакара".

Нагадаємо, російським гонщикам повідомили, що для участі в ралі-рейді "Дакар-2023" їм необхідно привселюдно засудити повномасштабне вторгнення рф в Україну. Через це від ралі-марафону відмовився чемпіон 2017 року Сергій Карякін. До речі, на "Дакарі-2022" росіянин примудрився зіткнутися лоб в лоб з іншим екіпажем.