Итальянский клуб назначил тренера, которого выгнал два дня назад

Давиде Никола вернулся на свой пост

Руководство "Салернитаны" указало на дверь главному тренеру Давиде Николе после того, как команда уступила "Аталанте" — 2:8. Ранее "Аталанту" покинул украинский полузащитник Руслан Малиновский.

"Салернитана" с треском проиграла в 18-м туре чемпионата Италии. И продлила свою безвыигрышную серию до шести матчей. Казалось, отставка Николы логична и боссам клуба нужно срочно найти нового специалиста, который начнет исправлять ошибки предшественника.

И они нашли, через два дня после увольнения глава "Салернитаны" позвонил Давиде Николе и пригласил его снова возглавить клуб. Тренер оказался не гордым и вернулся назад, пишет Sky Sport Italia.

После 18 туров "Салернитана" занимает 16 место в Серии А. От зоны вылета клуб отделяет девять очков.

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