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Італійський клуб призначив тренера, якого вигнав два дні тому

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Італійський клуб призначив тренера, якого вигнав два дні тому Новина оновлена 18 січня 2023, 15:01

Давиде Нікола повернувся на свою посаду

Керівництво "Салернітани" вказало на двері головному тренеру Давиде Ніколі після того, як команда поступилася "Аталанті" — 2:8. Раніше "Аталанту" залишив український півзахисник Руслан Маліновський.

"Салернітана" з тріском програла у 18-му турі чемпіонату Італії. І продовжила свою безвиграшну серію до шести матчів. Здавалося, відставка Ніколи логічна і босам клубу потрібно терміново знайти нового фахівця, який почне виправляти помилки попередника.

І вони знайшли, за два дні після звільнення глава "Салернітани" зателефонував Давиде Ніколі і запросив його знову очолити клуб. Тренер виявився не гордим і повернувся назад, пише Sky Sport Italia.

Після 18 турів "Салернітана" посідає 16 місце у Серії А. Від зони вильоту клуб відокремлює дев’ять очок.

Раніше ми писали, що півзахисник італійського "Інтера" Генріх Мхітарян потрапив у гучний скандал. Футболіст намалював карту Вірменії, яка багатьом не сподобалася. Також ми пояснили, чому трансфер Михайла Мудрика із "Шахтаря" до "Челсі" зламав трансферний ринок у Європі.

Теги:
#Футбол #Чемпіонат Італії #Салернітана