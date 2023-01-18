Італійський клуб призначив тренера, якого вигнав два дні тому

Давиде Нікола повернувся на свою посаду

Керівництво "Салернітани" вказало на двері головному тренеру Давиде Ніколі після того, як команда поступилася "Аталанті" — 2:8. Раніше "Аталанту" залишив український півзахисник Руслан Маліновський.

"Салернітана" з тріском програла у 18-му турі чемпіонату Італії. І продовжила свою безвиграшну серію до шести матчів. Здавалося, відставка Ніколи логічна і босам клубу потрібно терміново знайти нового фахівця, який почне виправляти помилки попередника.

І вони знайшли, за два дні після звільнення глава "Салернітани" зателефонував Давиде Ніколі і запросив його знову очолити клуб. Тренер виявився не гордим і повернувся назад, пише Sky Sport Italia.

Після 18 турів "Салернітана" посідає 16 місце у Серії А. Від зони вильоту клуб відокремлює дев’ять очок.

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