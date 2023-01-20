Крах "Старой синьоры"! С "Ювентуса" сняли 15 очков в чемпионате Италии

Клуб наказали за финансовые махинации

Федеральный апелляционный суд Италии принял решение снять с "Ювентуса" 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций. Туринский клуб опустился на десятое место в турнирной таблице Серии А. До этого "Старая синьора" располагалась на третьей строчке в турнире. Ранее чемпионат Италии попал в пятерку лучших по версии IFFHS.

Как сообщает ESPN, бывшие руководители "Ювентуса", ушедшие в отставку на фоне разбирательств, также были наказаны. Экс-президент клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент Павел Недвед — на 8 месяцев, Фабио Паратичи, в настоящий момент занимающий должность спортивного директора в "Тоттенхэме", — на 2,5 года, действующий спортивный директор "Юве" Федерико Керубини — на 1 год и 4 месяца.

Напомним, "Ювентус" обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Вот так теперь будет выглядеть турнирная таблица Серии А:

Ранее мы писали, что "зеленый змий" убил футболиста "Ювентуса".

Напомним, что полузащитник итальянского "Интера" Генрих Мхитарян попал в громкий скандал. Футболист нарисовал карту Армении, которая многим не понравилась.