Крах "Старої синьйори"! З "Ювентуса" зняли 15 очок у чемпіонаті Італії

Клуб покарали за фінансові махінації

Федеральний апеляційний суд Італії ухвалив рішення зняти з "Ювентуса" 15 очок у чемпіонаті Італії через фінансові махінації. Туринський клуб опустився на десяте місце в турнірній таблиці Серії А. До цього "Стара синьйора" розташовувалася на третій сходинці в турнірі. Раніше чемпіонат Італії потрапив до п’ятірки найкращих за версією IFFHS.

Як повідомляє ESPN, колишніх керівників "Ювентуса", які пішли у відставку на фоні судових розглядів, також було покарано. Експрезидент клубу Андреа Аньєллі та колишній генеральний директор Мауріціо Аррівабене дискваліфіковані на 2 роки, колишній віцепрезидент Павло Недвед — на 8 місяців, Фабіо Паратічі, який зараз займає посаду спортивного директора в "Тоттенхемі", — на 2,5 роки, чинний спортивний директор "Юве" Федеріко Керубіні — на 1 рік і 4 місяці.

Нагадаємо, "Ювентус" звинувачувався у завищенні трансферної вартості гравців, а також заниженні даних про витрати на співробітників та приховування справжнього розміру зарплат футболістів.

Ось так тепер виглядатиме турнірна таблиця Серії А:

Раніше ми писали, що "зелений змій" убив футболіста "Ювентуса".

Нагадаємо, що півзахисник італійського "Інтера" Генріх Мхітарян потрапив у гучний скандал. Футболіст намалював карту Вірменії, яка багатьом не сподобалася.