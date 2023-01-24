Украинцу подарили чемпионские перстни НБА: свои он продал ради детей

Станислав Медведенко получил подарок от "Лейкерс"

Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" украинец Станислав Медведенко получил от калифорнийской команды два чемпионских перстня. Ранее Медведенко предложил Илону Маску отдать Мексике Калифорнию.

Станислав Медведенко становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Лос-Анджелеса" в 2001 и 2002 годах. Партнерами украинского баскетболиста были Коби Брайант и Шакил О'Нил.

Летом прошлого года Медведенко на аукционе продал чемпионские перстни за 250 тысяч долларов. А деньги отправил на реабилитацию детей из регионов, наиболее пострадавших от боевых действий, а также на восстановление инфраструктуры спортивных школ Украины.

После такого благородного шага своего баскетболиста, руководство "Лос-Анджелес Лейкерс" решило подарить Медведенко новые чемпионские перстни.

Ранее мы писали, что на аукционе продадут мяч, который Диего Марадона забил в ворота Англии рукой на ЧМ-1986.

Напомним, что главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб получил почетную награду от престижного журнала World Soccer. Издание назвало Юрия Николаевича "Человеком 2022 года" среди футбольных тренеров мира.