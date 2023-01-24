Українцю подарували чемпіонські персні НБА: свої він продав заради дітей
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Станіслав Медведенко отримав подарунок від "Лейкерс"
Колишній баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" українець Станіслав Медведенко отримав від каліфорнійської команди два чемпіонські персні. Раніше Медведенко запропонував Ілону Маску віддати Мексиці Каліфорнію.
Станіслав Медведенко ставав чемпіоном Національної баскетбольної асоціації у складі "Лос-Анджелеса" у 2001 та 2002 роках. Партнерами українського баскетболіста були Кобі Брайант та Шакіл О’Ніл.
Влітку минулого року Медведенко на аукціоні продав чемпіонські персні за 250 тисяч доларів. А гроші відправив на реабілітацію дітей із регіонів, які найбільше постраждали від бойових дій, а також на відновлення інфраструктури спортивних шкіл України.
Після такого благородного кроку свого баскетболіста керівництво "Лос-Анджелес Лейкерс" вирішило подарувати Медведенку нові чемпіонські персні.
Раніше ми писали, що на аукціоні продадуть м’яч, який Дієго Марадона забив у ворота Англії рукою на ЧС-1986.
Нагадаємо, що головний тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб отримав почесну нагороду від престижного журналу World Soccer. Видання назвало Юрія Миколайовича "Людиною 2022 року" серед футбольних тренерів світу.