Українцю подарували чемпіонські персні НБА: свої він продав заради дітей

Станіслав Медведенко отримав подарунок від "Лейкерс"

Колишній баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" українець Станіслав Медведенко отримав від каліфорнійської команди два чемпіонські персні. Раніше Медведенко запропонував Ілону Маску віддати Мексиці Каліфорнію.

Станіслав Медведенко ставав чемпіоном Національної баскетбольної асоціації у складі "Лос-Анджелеса" у 2001 та 2002 роках. Партнерами українського баскетболіста були Кобі Брайант та Шакіл О’Ніл.

Влітку минулого року Медведенко на аукціоні продав чемпіонські персні за 250 тисяч доларів. А гроші відправив на реабілітацію дітей із регіонів, які найбільше постраждали від бойових дій, а також на відновлення інфраструктури спортивних шкіл України.

Після такого благородного кроку свого баскетболіста керівництво "Лос-Анджелес Лейкерс" вирішило подарувати Медведенку нові чемпіонські персні.

Раніше ми писали, що на аукціоні продадуть м’яч, який Дієго Марадона забив у ворота Англії рукою на ЧС-1986.

Нагадаємо, що головний тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб отримав почесну нагороду від престижного журналу World Soccer. Видання назвало Юрія Миколайовича "Людиною 2022 року" серед футбольних тренерів світу.