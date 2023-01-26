Восхитительный костюм: девушка победителя ЧМ-2022 стала участницей карнавала (фото)

Мури Лопес прошлась улицами родного города Гуалегуай

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года.

После мундиаля футболист вернулся в Англию, где продолжает играть за "МЮ". В последнем туре Премьер-лиги он даже забил гол "Арсеналу" (2:3).

А вот его девушка Мури Лопес улетела домой в Аргентину. В их родном городе Гуалегуай сейчас проходит карнавал. Мури принимает участие в карнавале, а ее костюм просто восхитительный.

"Я очень счастлива, что прожила еще одну ночь на карнавале моего Гуалегуая", — написала Лопес в Instagram.

Напомним, что Мури Лопес весь мундиаль провела в Катаре. Девушка даже обещала сделать себе татуировку, если Аргентина станет чемпионом мира. Также она фотографировалась с Лисандро после финала ЧМ-2022.

Ранее аргентинские футболисты Анхель Ди Мария и Леандро Паредес взвесили золотые медали, врученные за победу на чемпионате мира. Оказалось, что между ними разница в 12 грамм.

Мы также писали, что футболисты сборной Аргентины долгое время праздновали победу на ЧМ-2022 с фальшивым кубком, который им подсунули фанаты.