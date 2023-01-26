Чудовий костюм: дівчина переможця ЧС-2022 стала учасницею карнавалу (фото)

Мурі Лопес пройшлася вулицями рідного міста Гуалегуай

Центральний захисник "Манчестер Юнайтед" Лісандро Мартінес зі збірною Аргентини виграв чемпіонат світу 2022 року.

Після мундіалю футболіст повернувся до Англії, де продовжує грати за "МЮ". В останньому турі Прем’єр-ліги він навіть забив гол "Арсеналу" (2:3).

А ось його дівчина Мурі Лопес полетіла додому до Аргентини. У їхньому рідному місті Гуалегуай зараз проходить карнавал. Мурі бере участь у карнавалі, а її костюм просто чудовий.

"Я дуже щаслива, що прожила ще одну ніч на карнавалі мого Гуалегуая", — написала Лопес в Instagram.

Нагадаємо, що Мурі Лопес весь мундіаль провела у Катарі. Дівчина навіть обіцяла зробити собі татуювання, якщо Аргентина стане чемпіоном світу. Також вона фотографувалася з Лісандро після фіналу ЧС-2022.

Раніше аргентинські футболісти Анхель Ді Марія та Леандро Паредес зважили золоті медалі, вручені за перемогу на чемпіонаті світу. Виявилося, що між ними різниця у 12 грам.

Ми також писали, що футболісти збірної Аргентини тривалий час святкували перемогу на ЧС-2022 із фальшивим кубком, який їм підсунули фанати.