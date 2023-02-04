Макгрегор возвращается! В UFC назвали следующего соперника ирландца

Знаменитый ирландец возвращается в октагон

Сильнейшая ММА-лига мира UFC официально объявила о следующем выступлении бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), который недавно обманул смерть.

Соперником легендарного бойца смешанного стиля станет трехкратный чемпион Bellator в легком весе американец Майкл Чендлер. Об этом заявил президент промоушена Дэйна Уайт, передает пресс-служба UFC в Twitter.

34-летний Макгрегор станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команде будет противостоять сборная 36-летнего Чендлера. По окончании сезона наставники проведут очный бой.

В своем последнем бою ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.

Чендлер также проиграл Порье досрочно (удушающий прием).

Ранее сообщалось, что Макгрегора обвиняют в избиении женщины. По словам девушки, с которой боец ММА был давно знаком, в какой-то момент Конор начал оскорблять ее внешний вид, затем ударил в живот и в лицо, после чего пригрозил ее утопить.

Напомним, украинский боец Игорь Потеря добыл дебютную победу в UFC.