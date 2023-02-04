Макгрегор повертається! У UFC назвали наступного суперника ірландця

Знаменитий ірландець повертається в октагон

Найсильніша ММА-ліга світу UFC офіційно оголосила про наступний виступ колишнього чемпіона організації у двох вагових категоріях Конора Макгрегора (22-6), який нещодавно обдурив смерть.

Суперником легендарного бійця змішаного стилю стане триразовий чемпіон Bellator у легкій вазі американець Майкл Чендлер. Про це заявив президент промоушена Дейна Вайт, передає пресслужба UFC у Twitter.

34-річний Макгрегор стане тренером у 31-му сезоні реаліті-шоу The Ultimate Fighter, у якому його команді протистоятиме збірна 36-річного Чендлера. Після закінчення сезону наставники проведуть очний бій.

У своєму останньому бою ірландець програв технічним нокаутом у першому раунді (травма ноги) американцю Дастіну Пор’є.

Чендлер також програв Пор’є достроково (задушливий прийом).

Раніше повідомлялося, що Макгрегора звинувачують у побитті жінки. За словами дівчини, з якою боєць ММА був давно знайомий, у якийсь момент Конор почав ображати її зовнішній вигляд, потім ударив у живіт та в обличчя, після чого погрожував її втопити.

Нагадаємо, український боєць Ігор Потеря здобув дебютну перемогу в UFC.