Тренер в Шотландии заставил свою команду пропустить гол: что произошло (видео)

"Рейнджерс" поступили по правилам фейр-плей

Главный тренер шотландского "Рейнджерс" Майкл Бил заставил игроков своей команды пропустить гол в матче 1/8 финала Кубка Шотландии с клубом "Партик" (3:2). Ранее мы рассказывали о самом красивом голе на групповом этапе Лиги чемпионов.

Как сообщает "Чемпионат", на 70-й минуте при счете 1:1 игроку "Партика" оказывали медицинскую помощь и футболисты "Рейнджерс" выбили мяч в аут.

После возобновления матча травмированный игрок хотел отдать мяч "рейнджерам" по правилам фейр-плей, но форвард Малик Тиллман отобрал его, вышел один на один и забил гол.

Футболисты "Партика" начали протестовать, завязалась потасовка.

Затем Майкл Бил сказал своим игрокам пропустить мяч, после чего счет снова стал равным — 2:2. Наставник "Партика" Иэн Маккол выразил благодарность коллеге, пожав ему руку.

В итоге "Рейнджерс" забил победный мяч на 86-й минуте и вышел в 1/4 финала Кубка Шотландии.

В конце прошлого года в Шотландии погиб автор самого быстрого гола в истории мирового футбола. В 2017 году в матче "Мэрихилл" — "Клайдбанк" Гевин Стоукс забил прямым ударом с центра поля, мяч влетел в ворота через 2,1 секунды после стартового свистка.

Кстати, бывший полузащитник сборной Италии Алессандро Дьяманти забил невероятный гол в первенстве Австралии. Он выступает за клуб "Вестерн Юнайтед".