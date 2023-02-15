Тренер у Шотландії змусив свою команду пропустити гол: що сталося (відео)

"Рейнджерс" вчинили за правилами фейр-плей

Головний тренер шотландського "Рейнджерс" Майкл Біл змусив гравців своєї команди пропустити гол у матчі 1/8 фіналу Кубка Шотландії з клубом "Партік" (3:2). Раніше ми розповідали про найкрасивіший гол на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Як повідомляє "Чемпіонат", на 70-й хвилині при рахунку 1:1 гравцю "Партіка" надавали медичну допомогу і футболісти "Рейнджерс" вибили м’яч в аут.

Після поновлення матчу травмований гравець хотів віддати м’яч "рейнджерам" за правилами фейр-плей, але форвард Малік Тіллман відібрав його, вийшов віч-на-віч і забив гол.

Футболісти "Партіка" почали протестувати, почалася бійка.

Потім Майкл Біл сказав своїм гравцям пропустити м’яч, після чого рахунок знову став рівним — 2:2. Наставник "Партіка" Ієн Маккол висловив подяку колезі, потиснувши йому руку.

У підсумку "Рейнджерс" забив переможний м’яч на 86-й хвилині і вийшов до 1/4 фіналу Кубка Шотландії.

Наприкінці минулого року у Шотландії загинув автор найшвидшого гола в історії світового футболу. У 2017 році в матчі "Меріхіл" — "Клайдбанк" Гевін Стоукс забив прямим ударом з центру поля, м’яч влетів у ворота через 2,1 секунди після стартового свистка.

До речі, колишній півзахисник збірної Італії Алессандро Дьяманті забив неймовірний гол у першості Австралії. Він виступає за клуб "Вестерн Юнайтед".