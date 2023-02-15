В Италии забили самый быстрый гол (видео)

Менее четырех секунд хватило итальянской команде для гола

В последнее время футболисты все чаще поражают ворота соперников ударом с центра поля. На днях в Италии игрок это сделал сразу после стартового свистка, забив один из быстрейших голов в истории игры и самый быстрый гол в истории профессионального футбола Италии.

Капитан ФК "Мадзарезе 2" Джоаккино Джардина поразил ворота соперников за рекордные 3,81 секунды. Об этом сообщает Guardian Football.

В матче чемпионата Eccellenza Sicilia Girone A (пятый по силе футбольный дивизион в Италии, — Ред.) против ФК "Нисса" Джардина не стал разыгрывать мяч в центре поля и сразу после стартового свистка пробил по воротам гостей. Кипер "Ниссы" явно такого не ожидал и пропустил курьезный гол. К слову, команда Джоаккино победила "Ниссу" со счетом 2:1.

Видео супергола Джоаккино Джардина в матче "Мадзарезе 2" — "Нисса":

Добавим, что "Мадзарезе 2" занимает 5-е место в лиге, а "Нисса" — девятая.

Ранее "Телеграф" рассказывал о невероятном взятии ворот в Аргентине.

Напомним, наставник в Шотландии заставил свою команду пропустить гол.