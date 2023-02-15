В Італії забили найшвидший гол (відео)

Менш ніж чотири секунди вистачило італійській команді для взяття воріт

Останнім часом футболісти все частіше вражають ворота суперників ударом із центру поля. Днями в Італії гравець це зробив відразу після стартового свистка, забивши один із найшвидших голів в історії гри та найшвидший гол в історії професійного футболу Італії.

Капітан ФК "Мадзарезе 2" Джоаккіно Джардіна вразив ворота суперників за рекордні 3,81 секунди. Про це повідомляє Guardian Football.

У матчі чемпіонату Eccellenza Sicilia Girone A (п’ятий за силою футбольний дивізіон в Італії — Ред.) проти ФК "Нісса" Джардіна не став розігрувати м’яч у центрі поля і відразу після стартового свистка пробив по воротах гостей. Кіпер "Нісси" явно такого не очікував і пропустив курйозний гол. До слова, команда Джоаккіно перемогла "Ніссу" з рахунком 2:1.

Відео супергола Джоаккіно Джардіна в матчі "Мадзарезе 2" — "Нісса":

Додамо, що "Мадзарезе 2" посідає 5-е місце в лізі, а "Нісса" — дев’ята.

Раніше "Телеграф" розповідав про неймовірне взяття воріт в Аргентині.

Нагадаємо, наставник у Шотландії змусив свою команду пропустити гол.